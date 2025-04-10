العذبة: نتائج اليوم الأول من “جولة الرياض” للجياد العربية مثيرة

الرياض – هاني البشر

وصف القطري راشد العذبة أحد الملاك المشاركين في جولات الجياد العربية 2025 اليوم الأول من “جولة الرياض” بالمثير، على ضوء نتائج الأشواط الخمسة الأولى، التحكيم، التنظيم.

وانطلقت منافسات “جولة الرياض” المحطة الرابعة في نسختها الثانية أمس الأربعاء، حيث يستضيفها الاتحاد السعودي للفروسية حتى يوم السبت المقبل على أرض ميدان “قفز السعودية” في الجنادرية، بمشاركة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم وبمجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو.

وشهدت نتائج اليوم الأول تفوق سعودي بتحقيق 8 مراكز من أصل 15 مركز، حيث ظفرت المهرات اريج أكمل، وايه اف شيخة بالمركز الأول والثاني في منافسات المهرات عمر سنة “ب”، مزن بي تي، و ايه كيو شموخ بالمركز الثاني والثالث في منافسات مهرات بعمر سنة “أ”، والمهر نبراس ان ايه، وبندر ندرا بالمركز الأول والثالث في منافسات الامهار عمر سنة “أ”، شرار المنهل، واس كي كيان بالمركزين الأول والثالث في منافسات الأمهار عمر سنة “ب”.

وقال العذبة “لم تنجح كل التوقعات، ظهرت جياد وحققت نتائج واستحقت مراكزها، هذه النتائج طبيعية في الأعمار الأولى، أيضاً في كل الرياضات تكون هناك عوامل مختلفة، تؤثر بشكل كبير من بينها الأجواء العامة أن كانت الطقس أو غيرها”.

وأضاف “التحكيم كان جيد في اليوم الأول، هناك رضى عام بالنتائج، أتمنى التوفيق للجميع في باقي أيام البطولة”.

من جهته، قال الكويتي مصطلح العنزي “الجميع استمتع بمستوى جياد اليوم الأول ومستوى التنظيم والتحكيم، السعوديين يملكون كوادر وطنية مميزة أسهمت في ظهور اليوم الأول بهذا الشكل الملفت”.

وأضاف “دخول منافسين جدد ساهم في تألق اليوم الأول وظهوره بالشكل المميز، وهذه فرصة لنشكر السعوديين على حسن الضيافة والتنظيم، وشكر خاص لسمو الأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية”.