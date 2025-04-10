الشايع: إقامة “جولة الرياض” بمقر “قفز السعودية” خطوة إيجابية

الرياض – هاني البشر

أشاد عبد الله الشايع المدرب السعودي المدرب المعتمد بمركز قلوبال للخيل العربية بمنشئة “قفز السعودية” المستضيفة لـ “جولة الرياض” المحطة الرابعة في جولة الجياد العربية 2025، مؤكداً أن الخدمات المقدمة للجياد المشاركة والملاك من قبل الاتحاد السعودي للفروسية أو اللجنة المنظمة احترافية بدرجة عالية.

وشدد الشايع على أن أرضية أو تربة منافسات قفز الحواجز هي أفضل الأرضيات من بين كل أرضيات الفروسية، وقال “من ناحية السماكة هي الأفضل للعرض، وهي الأفضل لحوافر الجياد، فما بالك بأرضية “قفز السعودية” واحدة من بين أفضل أرضيات قفز الحواجز في العالم”.

وأضاف “إقامة جولة الرياض هنا بمقر “قفز السعودية” وعلى هذه الأرضية تحديداً أعتبرها أنا كمدرب ومالك جياد من الخطوات الإيجابية، كونها أرضية بمواصفات أولمبية وعالمية ومعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية”.

وحول مرافق المقر، قال الشايع “أحد أهم المرافق هي الإسطبلات، والخدمات المقدمة فيها تشعر الملاك بالأمان والراحة، حراسات أمنية على مدار الساعة، آلية دخول الملاك احترافية، نظافة الإسطبلات وعمليات التعقيم الدورية، الخدمات الطبية، أمور ممتازة جداً، شكراً للاتحاد السعودي للفروسية على هذا العمل المشرف والرائع”.

وختم الشايع “استضافة وإقامة بطولات في السعودية أمر يثلج الصدر، يسهم في تطور هذه الرياضة، يزيد من شعبيتها، يسهم في زيادة واحترافية الخدمات، حتى من الناحية التسويقية، أسهمت بشكل كبير في دخول رجال المال والأعمال”.

وتتميز الأرضية بخليط معين من الفايبر وهو شيء أساسي يخلط بالرمل الخفيف وعناصر إضافية بقدر معين يناسب الجواد، وتعتبر مقاومة للمطر إلى درجة كبيرة؛ لوجود تصريف ممتاز يمنع تكون أي بقع ماء.