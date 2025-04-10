الدبيخي: شهبريز حققت المستحيل في “جولة الرياض”

الرياض – هاني البشر

أبدى فهد الدبيخي مدير مربط أجمل سعادته الكبيرة بفوز المهرة شهبريز بالمركز الأول لفئة الثلاث سنوات ضمن “جولة الرياض” المحطة الرابعة في جولة الجياد العربية، وقال “مهر هذه المنجز كبير، كان العمل بحجم المنجز، هي المرشحة بإذن الله تعالى لنيل اللقب في الجولة الرابعة، وسنكون في الموعد، مبروك لكل السعوديين والقادم أجمل”.

وأضاف “المهرة شهبريز حققت المستحيل والإنجاز الأجمل، نجحت في إيقاف سلسلة انتصارات المهرة شهاليل الشقب، المرشحة الأولى وهذا بفضل الله أولاً”.

وكشف الدبيخي أن مربط أجمل يشارك بثلاثة جياد في “جولة الرياض”، وقال “مربطنا يعد الأبرز في السعودية والمنطقة، خلال ثلاث سنوات حققنا أكثر من 35 مركزا، من بينها نجحنا في عزف السلام الملكي 13 مرة بتحقيق الذهب 13 مرة، بلغة الأرقام والإحصائيات، مربط أجمل هو الأفضل اليوم”.

وزاد “مربط أجمل استطاع تقديم بطل العالم في فئة الذكور، وهو الوحيد، حقق بطولتين عالميتين، نسعى لتحقيق المزيد والمزيد ورفع علم المملكة في كل محفل نتواجد فيه، وطننا يستحق والجمهور السعودي دائماً وقودنا لتحقيق المزيد بالتشجيع الدائم”.

كما عبر الدبيخي عن سعادته بزيادة مشاركة الملاك والمرابط السعودية في البطولات وآخرها جولة الجياد العربية، وقال “يزيد من التنافس، يسهم في زيادة القيمة السوقية، يضاعف تواجد المستثمرين، يحقق أهداف رؤية وطننا الغالي”.

وتابع “شكراً للاتحاد السعودي للفروسية على تنظيم واستضافة مثل هذه الاحداث الكبرى، التنظيم كان علامة بارزة في هذه البطولة، شكراً لهم وغير مستغرب ظهور بطولاتنا بهذا الشكل الجميل”.