الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يدشن SEF أرينا

الرياض : محمد الجليحي

دشّن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مساء اليوم الخميس 10 إبريل 2025، SEFأرينا، أكبر منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، في بوليفارد رياض سيتي.

ووسط حضور إعلامي كبير، أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين SEFأرينا، والذي شهد مشاركة الأستاذ تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحادالسعودي للرياضات الإلكترونية، والأستاذة مها العوفي، الرئيس التنفيذيلإدارة الاستراتيجية، والأستاذ مشعل القباني، المدير التنفيذي للرياضاتالإلكترونية.

وأكّد الفوزان خلال المؤتمر الصحفي على أن تدشين SEF أرينا هو محطةفارقة في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية محليًا. فهي المنطقة التي تُعتبرنافذة عالمية تسلط الضوء على إمكانات ومواهب الشباب السعودي في هذاالمجال، ومصدراً للإلهام بالنسبة للأجيال القادمة من اللاعبين والمطورينوالمبدعين والمستثمرين في القطاع.

وأضاف: “افتتاح هذه المنطقة المتطورة هو خطوة رئيسية نحو تحقيق أهدافالاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها سمو سيديولي العهد حفظه الله. وستصبح منصة لأبرز مواهب الرياضات الإلكترونية،وموطنًا لأفضل اللاعبين والفرق من جميع أنحاء العالم. إضافة إلى كونها مركزاًللابتكار والتطوير في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، باحتضانهاواستخدامها لأحدث التقنيات في المجال الواعد.”

وشهد المؤتمر الصحفي أيضًا توقيع العديد من مذكرات التفاهم، بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ومجموعة من الجهات والأندية السعودية الرائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وضمت؛ مجموعة Savvy للألعاب، وأندية Team Falcons و Twisted Minds و R8 Esports و The Ultimates. وتدعم هذه الشراكات نمو القطاع واستدامته، مع توفيرهالفرص مهنية للمواهب وخريجي الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية.

وتعتبر SEF أرينا فريدة من نوعها نظرًا لتصميمها المتطور والبنية التحتيةالمتقدمة التي تضمن تجربة لا مثيل لها للزوار والمشاركين. فهي مجهزة بأحدثالتقنيات والمرافق التي تلبي احتياجات عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونيةعلى أعلى مستوى. كما أنها مصممة بشكل مرن ليتم استخدامها كمنطقةمتعددة الاستخدامات لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهيةوغيرها.