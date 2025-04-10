الأهلي يتغلّب على العلا ويتأهل لنهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

البلاد- جدة

تغلّب فريق الأهلي لكرة السلة، على نظيره العلا بنتيجة (94-84)، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة وزارة الرياضة بجدة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس وزارة الرياضية. وتمكن العلا خلال مجريات الربع الأول من المواجهة من التقدم بنتيجة (29-12)، وفي الشوط الأول تمكن الأهلي من العودة بعد منافسة قوية استطاع خلالها إنهاء الشوط لصالحه بنتيجة (46-42)، وواصل الأهلي تألقه في الربع الثالث لينهي الشوط بتقدمه بنتيجة (72-62) وفي نهاية المواجهة استطاع الأهلي مواصلة تقدمه لتنتهي المواجهة بفوز الأهلي (94-84). بهذا الفوز، تأهل الأهلي إلى نهائي كأس وزارة الرياضة، ليواجهه فريق الاتحاد الذي استطاع التأهل بعد تحقيق فوزه على الفتح بنتيجة (89-72).