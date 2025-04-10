الرياضة أوناحي يعود للدوى السعودى خلال الميركاتو الصيفي المقبل

البلاد- جدة

عاد المغربي عز الدين أوناحي نجم فريق مارسيليا الفرنسى، المعار إلى باناثينايكوس اليوناني، للظهور على رادار دوري روشن السعودي للمحترفين. اسم أوناحي بات مطروحًا للانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. مارسيليا يرغب في الحصول على 12 مليون يورو؛ للموافقة على رحيل أوناحي، لا سيما وأن عقده ينتهي في 2027. وكانت تقارير قد أكدت في أبريل من العام الماضي، أن المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، أقنع مواطنه بالانتقال إلى الدوري السعودي. وحافظ مارسيليا على اللاعب المغربي حتى شهر سبتمبر، عندما قرر إعارته إلى باناثينايكوس حتى نهاية الموسم الحالي. وخاض أوناحي صاحب الـ 24 عامًا، 33 مباراة في الموسم الحالي مع باناثينايكوس، أسهم خلالها في 10 أهداف” حيث سجل 3 وصنع 7″.