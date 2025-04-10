“أنسو فاتي” هدف النصر في الصيف

البلاد- جدة

كشفت تقارير إسبانية عن وجود اهتمام من جانب إدارة نادي النصر، للتعاقد مع أنسو فاتي، لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، حضور وفد من من نادي النصر خلال مباراة الفريق أمام بوروسيا دورتموند، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لمتابعة أنسو فاتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من الأندية بدوري روشن مهتمة بالتعاقد مع فاتي وعلى رأسهم نادي النصر.

ولا يشارك أنسو فاتي بشكل مستمر مع الفريق الكتالوني؛ بسبب تواضع حالته البدنية نتيجة كثرة الإصابات.

وشارك فاتي كبديل لزميله لامين يامال في الدقائق الأخيرة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، والتي فاز بها البلوجرانا برباعية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.