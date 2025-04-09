63 ترخيصًا خلال يناير.. 103 مصانع جديدة تبدأ الإنتاج

البلاد – الرياض

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي، فيما بدأت 103 مصانع جديدة الإنتاج.

ووفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية ، بلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.197 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.

وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يناير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 1504 وظائف جديدة، مما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي. ويعكس تقرير المركز الوطني الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي ضمن مستهدفات رؤية الطموحة 2030، والاستراتيجية الصناعية الهادفة إلى تعزيز مكان السعودية كمركز صناعي عالمي رائد ، وجذب استثمارات في عدد من القطاعات الصناعية لتصل بحجم إجمالي 451 مليارًا ، وإضافة 1500 منتج إلى القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ورفع مساهمة القطاع في الناتج غير النفطي إلى 412 مليار ريال،وحجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 300 مليار ريال.