16 حكماً في “جولة الرياض” للجياد العربية

الرياض – هاني البشر

تشهد “جولة الرياض” من جولات الجياد العربية والمقامة منافساتها حاليًّا في العاصمة السعودية الرياض، مشاركة 16 حكمًا من نخبة الحكام العالميين من بينهم الثلاثي العربي، محمد بداوي من مصر، علا حمد من البحرين، وعبد الرزاق حميدان من المغرب.

وانطلقت منافسات “جولة الرياض” اليوم الأربعاء، حيث يستضيفها الاتحاد السعودي للفروسية حتى يوم السبت المقبل على أرض ميدان “قفز السعودية” في الجنادرية، بمشاركة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم وبمجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو، فيما تبلغ جوائز كل شوط من الأشواط التأهيلية 20 ألف يورو.

ويتم تحديد حكام الأشواط التأهيلية التسعة، وحكام الأشواط النهائية الـ 11 بالقرعة، حسب لوائح وأنظمة اللجنة التحكيمية إضافةُ لتواجد 5 أفراد من لجنة الانضباط.

ويعتمد الحكام في التقييم للجياد على 5 معايير أساسية هي: الهوية العربية، جمال الرأس والعنق، الجسم والانسياب العلوي واستقامة خط الظهر، القوائم، والحركة المميزة في الميدان، حيث تبلغ قيمة كل معاير 20 نقطة، ولا تتجاوز بحد أقصى 100 نقطة.