123 مليار ريال إنفاق المستهلكين

البلاد – جدة

بلغ إنفاق المستهلكين في المملكة 123.1 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي بارتفاع 9 % مقارنة بنحو 113.4 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع بنسبة 8% لتصل إلى نحو 57.9 مليار ريال ، وتمت المبيعات من خلال 882 مليون عملية، وعبر أكثر من مليوني جهاز،

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي انخفاضا بنحو 3 % لتصل إلى نحو 44.3 مليار ريال، من خلال 15 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 116.2 مليون عملية، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 51.9 مليون بطاقة بنكية.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 20.9 مليار ريال خلال الشهر بنسبة 48 % ، وتمت هذه المبيعات من خلال 111.9 مليون عملية.