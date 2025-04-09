نصف مليار ريال قيمة جياد “جولة الرياض” السوقية

البلاد ـ الرياض

تراوحت القيمة السوقية للجياد المشاركة في “جولة الرياض” المحطة الرابعة في جولات الجياد العربية ما يقارب من نصف مليار ريال، وفقاً لملاك مشاركين في البطولة.

وانطلقت منافسات “جولة الرياض” اليوم الأربعاء، حيث يستضيفها الاتحاد السعودي للفروسية حتى يوم السبت المقبل على أرض ميدان “قفز السعودية” في الجنادرية، بمشاركة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم وبمجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو.

وبلغ عدد الجياد المشاركة في “جولة الرياض”، عدد 212 جواداً، من بينها 137 جواداً لملاك سعوديين.

وأكد المالك السعودي سلطان الحارثي مالك مربط “صارم” المشارك في جولة الرياض بانه لا يوجد جواد مشارك قيمته الحالية أقل من مليون ريال، وقال:” تبدأ أسعار الجياد المشاركة من مليون ريال، وتصل قيمة أغلى جواد مشارك إلى 20 مليون ريال”.

وأضاف “متوسط القيمة السوقية للجواد الواحد من 1.5 إلى 2.5 مليون ريال، وأن الجياد المشاركة تعد من أرقى مرابط الجياد العربية الأصيلة على مستوى العالم إضافة للجوائز المالية الكبيرة والتي تصل لـ 24 مليون يورو”.

وقدم الحارثي عميق شكره للاتحاد السعودي للفروسية على خطوة استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير لما فيه من مكاسب كبيرة لملاك المرابط السعودية، وقال “بطولة بهذا الحجم تقام للعام الثاني على التوالي فيها الكثير من المكاسب للملاك السعوديين، وسعيد بالمشاركة وشكراً للاتحاد على حسن الاستضافة والتنظيم”.