مواجهات نارية في الجولة 27 بدوري روشن

تترقب الجماهير الرياضية إنطلاق الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين غدًا الخميس، فما بين المنافسة على تقليص الفارق بين المتصدر الاتحاد وباقي الأندية في الخماسي المشتعل في صدارة الترتيب، وما بين إثارة الأندية الموجودة في ذيل القائمة ومسلسل الهروب من الوقوع في مراكز خطر الهبوط لمصاف دوري يلو، تشتعل المنافسات في الجولات الأخيرة، وتقام الخميس 3 مباريات تجمع الشباب مع الخلود، ضمك مع الوحدة، فيما يستقبل الاتحاد ضيفه العروبة، وتتواصل الجمعة منافسات الجولة، حيث يلتقي الأخدود مع التعاون، فيما يحل الأهلي ضيفًا على الرائد، ويخرج الهلال لملاقاة الاتفاق في قمة مباريات الجولة، وتختتم السبت منافسات الجولة الـ 27 حيث يلتقي الخليج مع الفتح، ويحل القادسية ضيفًا على الفيحاء، فيما يخوض النصر ديربي جديد أمام جاره الرياض.
وفي أولى مباريات اليوم الأول يسعى الشباب لمواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة من المربع الذهبي وذلك عندما يلتقي ضيفه الخلود الباحث عن وقف نزيف النقاط في الخسارة في آخر جولتين، ويحل الشباب في المركز السادس برصيد 46 نقطة، بينما يحل الخلود في المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.
ويستقبل ضمك ضيفه الوحدة رافعًا كل منهما شعار استعادة الانتصارات، لاسيما في ظل وضعهما الصعب في جدول الترتيب إذ يحل ضمك في المركز الـ 12 برصيد 28 بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما يواجه الوحدة خطر الهبوط بـ 20 نقطة في رصيده دفعت به للمركز الـ 17 “قبل الأخير”.
ويستقبل الاتحاد المتصدر ضيفه العروبة في مهمة جديدة يسعى من خلالها للفوز مستغلًا الدفعة المعنوية التي تلقاها في الجولة الماضية بعدما نجا من الخسارة أمام جاره الأهلي بالتعادل 2-2 في الوقت الذي خسر فيه ملاحقه الهلال أمام جاره النصر ليوسع الاتحاد الفارق في الصدارة إلى 5 نقاط بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة، في المقابل تلقى العروبة الخسارة في آخر 3 جولات ليصبح على بعد 3 نقاط فقط من مراكز الهبوط، إذ يحل في المركز الـ 14 برصيد 26 نقطة ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية للخروج من منطقة الخطر.
وفي اليوم الثاني للجولة يدخل الأخدود لقاء التعاون منتشيًا بفوزه في آخر جولتين ليرفع رصيده إلى 23 نقطة مغادرًا مراكز الهبوط وإن كان في موقف حرج حيث لا يفصله عن الفتح صاحب المركز الـ 16 سوى فارق الأهداف ولكل منهما 23 نقطة، بينما يسعى التعاون لمواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في المركز السابع الذي ينفرد به برصيد 37 نقطة.
ويخوض الأهلي اختبارًا صعبًا خارج الديار أمام الرائد الذي لم يعد أمامه سوى تحقيق الفوز تلو الآخر من أجل البقاء إذ يحل في المركز الأخير برصيد 18 نقطة، بينما يسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات بعد 3 تعثرات متتالية “تعادلين وخسارة” ليبقى في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.
وفي قمة مباريات الجولة يستقبل الاتفاق ضيفه الهلال في مباراة منتظرة يدخلها أصحاب الأرض بعد التعادل في ديربي الشرقية أمام مضيفهم القادسية في الجولة الماضية، بينما يدخل الهلال اللقاء متأثرًا بخسارته في الديربي أمام النصر، ويحل الاتفاق في المركز الثامن برصيد 36 نقطة، بينما يحل الهلال في مركز الوصافة برصيد 57 نقطة.
وفي اليوم الثالث استعاد الخليج ذاكرة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية أمام الرائد رافعًا رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر ويبحث عن فوز جديد يبعده خطوة كبيرة عن منطقة الخطر، بينما لا بديل أمام الفتح سوى الفوز من أجل الهروب من مراكز الهبوط إذ يحل في المركز الـ 16 برصيد 23 نقطة.
ويستقبل الفيحاء ضيفه القادسية في مباراة يبحث من خلالها أصحاب الأرض عن مواصلة النتائج الإيجابية والابتعاد خطوة من منطقة الهبوط إذ يحل الفريق في المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة، فيما يسعى القادسية لوقف نزيف النقاط في الجولات الأخيرة وتعزيز موقعه في المركز الرابع الذي ينفرد به برصيد 52 نقطة.
وفي ختام مباريات الجولة يستقبل النصر جاره الرياض في مباراة يدخلها أصحاب الأرض بدفعة معنوية كبيرة بعد الفوز على الهلال في الديربي، حيث يسعى النصر لفوز جديد يقربه من الصدارة حيث يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما يبحث الرياض عن فوز غائب منذ جولتين ليتراجع الفريق للمركز التاسع برصيد 34 نقطة.
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