مدرب التعاون: لقاء الإياب صعب.. وهدفنا التتويج الآسيوي

البلاد- جدة اعتبر محمد العبدلي مدرب نادي التعاون أن فريقه أنهى الشوط الأول من المواجهة بنجاح، بعدما تغلب على ضيفه الشارقة الإماراتي 1-0 أمس الثلاثاء على ستاد وولفز بارك في البريدة، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025. وسجل عبدالحميد صابيري هدف الفوز الثمين لصالح التعاون في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 15 أبريل على ستاد مدينة الشارقة. في المقابل، تقام المباراة الثانية في ذهاب الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء، حيث يلتقي ليون سيتي سايلرز السنغافوري مع سيدني الأسترالي على ستاد جالان بيسار في سنغافورة. وقال العبدلي: أنهينا الشوط الأول، وينتظرنا مباراة في الشارقة ستكون صعبة، لكن سنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى والوصول للنهائي. وأضاف: حاولنا في الفترة الماضية استعادة شخصية الفريق، وفي مباراة الإياب سيندفع الشارقة نحو الأمام لأن ليس لديه مايخسره وهذا سيعطينا فرصة لاستغلال ذلك.

من جهته، قال عبدالحميد صابيري صاحب هدف الفوز للتعاون: أنا سعيد بمساعدة الفريق، وهذا الفوز نتاج عمل جميع اللاعبين والمدرب، ونحن نتطلع لتحقيق نتيجة أفضل في مباراة الإياب.

في المقابل قال كوزمين أولاريو مدرب الشارقة: من وجهة نظري نحن لا نستحق الخسارة، صحيح أننا بدأنا بشكل خاطىء وكنا مترددين، لكن بعد ذلك دخلنا في المباراة وصنعنا فرص كثيرة لكن لم نتمكن من ترجمتها لأهداف وذلك لدفاع التعاون المميز.

وأردف بالقول: في الشوط الثاني لم يتحصل الفريق المقابل على فرص خطيرة، لكن لا زلنا في المنافسة وسنحارب على فرصتنا في الجولة المقبلة.

وتابع: التعاون فريق جيد ولديه لاعبين مميزين ويملكون مهارات عالية وقوة بدنية وكنا نعرف ذلك. كذلك جماهير التعاون كانت مؤثرة وشجعوا فريقهم حتى النهاية، لكن في أرضنا سنشاهد صخب جماهير الشارقة.