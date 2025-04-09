كفاءة عالية في اقتصاديات التشغيل.. البنك الدولي يشيد بريادة السعودية في تحلية المياه

البلاد – الرياض

أشاد البنك الدولي، في تقريره الصادر بعنوان “تحديث الاقتصاد الخليجي” بجهود المملكة في تطوير قطاع المياه، مشيرًا إلى ريادتها في تحلية المياه، وتحقيق كفاءة عالية في خفض استهلاك الطاقة.

وركز التقرير على محطة الشعيبة 5، الأحدث في المملكة، بقدرة إنتاجية تبلغ 664,490 مترًا مكعبًا يوميًا، ومعدل استهلاك طاقة منخفض يصل إلى 2.34 كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب، مقارنةً بالمحطات التقليدية، التي تتطلب 4 إلى 5 كيلو واط/ساعة.

وأكد التقرير أن التحول نحو حلول تقنية حديثة في المملكة يعزز خفض التكاليف التشغيلية، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

وتسعى الهيئة السعودية للمياه إلى خفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاع المياه بنسبة 30 % بحلول عام 2030، عبر اعتماد تقنيات حديثة وسياسات مستدامة.وتعتبر محطة الشعيبة 5 نموذجًا عالميًا يمكن تطبيقه في مناطق تعاني شح الموارد المائية، ما يؤكد ريادة المملكة في مواجهة تحديات المياه عالميًا.