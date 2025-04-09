في يلو.. النجمة ينفرد بالوصافة.. ونيوم يقسو على الباطن بسباعية

البلاد- جدة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة فوزًا ثمينًا على نظيره الحزم، مساء الثلاثاء، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بدوري يلو للمحترفين.
سجل سيلاسو الهدف الأول لفريق النجمة، مستغلًا عرضية داخل منطقة الجزاء، ليحولها برأسية داخل المرمى.
وجاء الهدف الثاني لفريق النجمة عن طريق بلال عواشيريا في الدقيقة 49، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، فشل الحارس في التصدي لها.
بتلك النتيجة، رفع فريقه النجمة رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري يلو، بفارق 10 نقاط عن نيوم المتصدر.
وفي لقاء ثان، دك فريق نيوم شباك الباطن بسباعية مقابل هدفين، ليعزز صدارته للدوري برصيد 63 نقطة، وفي آخر لقاءات اليوم تعادل الجبيل مع جدة 1/1.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/teDCIVruIv
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 8, 2025