شدد على منع امتلاك النووي.. ترامب: محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران

البلاد – واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تجري “مباحثات مباشرة” مع طهران، مشيرًا إلى اجتماع “رفيع المستوى للغاية” مقرر عقده السبت المقبل.

وقال ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض:” لدينا لقاء كبير يوم السبت، ونتواصل معهم بشكل مباشر”، مضيفًا أن التوصل إلى اتفاق سيكون”أمرًا رائعًا”.

وشدد ترامب على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، محذرًا من أن”عدم التوصل لاتفاق سيعرّض إيران لخطر جسيم”.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من رفض طهران إجراء مفاوضات مباشرة؛ إذ صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن “الحديث عن مفاوضات مباشرة مع طرف يلوّح بالقوة، ويتبنى مواقف متناقضة لا معنى لها”، مضيفًا أن بلاده لا تزال منفتحة على المفاوضات غير المباشرة، لكنها مستعدة لكل الاحتمالات، وستدافع بقوة عن مصالحها وسيادتها.

يُذكر أن ترامب كان قد وجّه رسالة لطهران الشهر الماضي، دعا فيها إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي، ملوّحًا في الوقت نفسه بخيار”القصف” في حال فشل المساعي الدبلوماسية.