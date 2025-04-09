جولة للتعريف بسلامة المنتجات السعودية عالمياً

البلاد ــ الرياض

تنطلق اليوم جولة آسيوية تعريفية، يشارك فيها مسؤولو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ تشمل كلًا من: جمهورية سنغافورة، ومملكة تايلند، ومملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، للتعريف بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات، وإجراءات تقويم المطابقة ومتطلبات الدخول للأسواق المحلية في المملكة؛ وفق الأنظمة المعتمدة حديثًا.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في استعراض خدماتها ومبادراتها للمصانع والمصدّرين الدوليين؛ وذلك لرفع نسبة سلامة المنتجات في الأسواق عبر تفعيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة؛ كذلك توضيح متطلبات اللوائح الفنية، وتطبيق إجراءات تقويم المطابقة في برنامج سلامة المنتجات، وتوحيد مفاهيم البنية التحتية للجودة، وتعزيز مستوى التبادل التجاري.

وتشمل هذه الجولة اجتماعات ثنائية مع الجهات النظيرة، إضافة إلى ورش عمل لبحث أهم التحديات التي تواجه المصنعيّن والمصدّرين في تلك الدول؛ لتعزيز التجارة الثنائية في المنتجات والخدمات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية.

يُذكر أن المواصفات السعودية منحت 14 ترخيصًا لمصانع ماليزية وتايلندية باستخدام علامة الجودة السعودية، فيما بلغ عدد المنتجات المسجّلة في منصة سابر الإلكترونية أكثر من 152.966 منتجًا من دول: إندونيسيا، وسنغافورة، وتايلند، وماليزيا، إضافة إلى أكثر من 68 ألف شهادة مطابقة.