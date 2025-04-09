تعافي النفط والذهب

عواصم – وكالات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 % (الثلاثاء)، لتتعافى بعد عمليات بيع مكثفة جعلت النفط يقترب من أدنى مستوى في 4 سنوات في الجلسة الماضية ، في ظل مخاوف من ركود محتمل جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا بما يعادل 1.1 % ، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتًا أو 1.2 % ، بعد أيام من الهبوط. وبالنسبة لسوق المعدن النفيس عالميا، فقد عادت أسعار الذهب للارتفاع المصاحب لإقبال المستثمرين على الشراء، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 %.