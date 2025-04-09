الإقتصاد

تعافي النفط والذهب

صحيفة البلادaccess_time11 / شوال / 1446 هـ       9 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

عواصم – وكالات
ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 % (الثلاثاء)، لتتعافى بعد عمليات بيع مكثفة جعلت النفط يقترب من أدنى مستوى في 4 سنوات في الجلسة الماضية ، في ظل مخاوف من ركود محتمل جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا بما يعادل 1.1 % ، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتًا أو 1.2 % ، بعد أيام من الهبوط. وبالنسبة لسوق المعدن النفيس عالميا، فقد عادت أسعار الذهب للارتفاع المصاحب لإقبال المستثمرين على الشراء، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 %.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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