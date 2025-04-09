تريليون ريال أصول مدارة

البلاد – الرياض

بلغ حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بنهاية الربع الرابع 2024 نحو 1052.9 مليار ريال، بارتفاع 55.7 مليار ريال يعادل 6 % ، مقارنة بالربع الذي سبقه.

ووفق تقرير لهيئة السوق المالية مؤخرا ، توزعت قيمة الأصول المدارة خلال الفترة على كل من الصناديق الخاصة بنحو 524.6 مليار ريال تمثل 50 % من إجمالي الأصول، تلتها المحافظ المدارة بنحو 353.9 مليار ريال تمثل نسبة 34 %، والصناديق العامة ﺑ174.5 مليار ريال تمثل 16 %.

تصدرت شركة الأهلي المالية قائمة مؤسسات السوق المالية من حيث حجم الأصول المدارة بنحو 267.5 مليار، تمثل 25 % من القيمة الإجمالية، تلتها شركة الراجحي المالية بنحو 120 مليار ريال.