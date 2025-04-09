السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية

البلاد ــ الرياض

تستعدّ وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة واسعة من القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والأفراد؛ لانطلاق فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2025، تحت شعار “بيئتنا كنز”، وذلك في 20 أبريل الحالي، والذي يأتي تأكيدًا لالتزام المملكة بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز جهودها وريادتها في هذا المجال؛ حيث أطلقت العديد من المبادرات البيئية المهمة؛ من أبرزها مبادرة “السعودية الخضراء”.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن عبدالمحسن بن دخيل، أن “أسبوع البيئة” يأتي تعزيزًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة، لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة، والقطاعات المختلفة، وتحفيزهم للالتزام بالممارسات الصحيحة تجاه البيئة، ويهدف إلى نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وحشد الجهود المجتمعية لحماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأهمية القضايا البيئية، وتنمية حس المسؤولية البيئية بالمجتمع.

وأشار إلى أن أسبوع البيئة هذا العام سيشهد مشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأحداث والفعاليات، منوهًا بالدور الكبير الذي يلعبه شركاء الوزارة من القطاعين الحكومي والخاص؛ من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، بالإضافة إلى فعاليات أخرى ستقام في جميع مناطق المملكة؛ مثل المعارض، والأنشطة التي تستهدف كافة أطياف المجتمع.

وذكر المتحدث الرسمي” للبيئة”، أن الوزارة ستقيم معارض بيئية؛ بهدف توعية زوار فعاليات “أسبوع البيئة” في مختلف مناطق المملكة بالممارسات البيئية الصحيحة، التي يجب تعزيزها للحفاظ على استدامة مواردها، إلى جانب تخصيص مساحات عرض للجهات المشاركة؛ لإبراز جهودها، ونشر المعرفة البيئية، والسعي إلى تفعيل الشراكات المتنوعة للمحافظة على البيئة.

وأشاد “ابن دخيل” بالدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة، وتفاعله الإيجابي من خلال التزامه بالممارسات الصحيحة، التي تسهم في تنميتها؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في فعاليات الأسبوع، للإسهام في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتنمية البيئية لدى المجتمع؛ للوصول إلى بيئة خضراء نظيفة، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.