الجابر: رونالدو لعب دورًا في جذب انتباه العالم إلى السعودية

البلاد- الرياض

أكد سامي الجابر لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، خلال حضوره منتدى الاستثمار الرياضي أن “الرياضة أصبحت صناعة لأننا تقدمنا بخطوات سريعة إلى الأمام، والدوري السعودي أصبح مشروعًا وطنيًا يندرج تحت رؤية 2030، ويحظى بتغطية إعلامية عالمية ولاعبين ومدربين عالميين، وهذا يعطي فرصة لفتح باب الاستثمار محليًا وعالميًا.

وأكد سامي الجابر، أن المردود الذي نشاهده من كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وكريم بنزيما لاعب الاتحاد، وكثير من اللاعبين جذب لنا إعلامًا كنا نحتاجه في بداية مشروعنا.

وقال الجابر في تصريحات خلال مشاركته في منتدي الاستثمار الرياضي: “حين يلعب النصر تأتي الجماهير من مختلف العالم مرتدية قميص الفريق، وهذا طريق مختصر لجذب انتباه العالم إلى السعودية”.

وأضاف: كريستيانو رونالدو يؤمن أن السعودية لديها المقومات من الدوري السعودي وغيره من الأحداث التي تستضيفها”.

وتابع: “السعودية مقبلة على استضافات عالمية كبيرة تحتاج لقناة على مستوى عالي لنقل كل الصور الحقيقية، السعودية تسير في الطريق الصحيح من توفير بيئة واعدة لجلب المستثمرين الأجانب”.

وواصل:” أتمنى أن يكون لدينا أكثر من 10 أنديك لديها استثمارات؛ حيث إن هذه الاستثمارات تخلق الاستدامة وتعطي نجاحًا للأندية بعيدًا عن تحقيق البطولات”.

وختم: “الإدارة هي العامود الفقري للمستثمر، وهو لا يريد القدوم على نتائج مباريات؛ إنما بيئة وفرص واعدة وكبيرة وإستراتيجية واضحة لتعطي المستثمر راحة واستدامة كبيرة”.