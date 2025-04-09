ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13.61% خلال مارس

الرياض : البلاد

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر مارس لعام 2025م ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13.61% لتصل إلى 699,928 حاوية قياسية مقارنة بـ 616,079 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م، وحققت الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 31.82% لتصل إلى 280,341 حاوية قياسية مقارنة بـ 212,672 حاوية قياسية، كما حققت ارتفاعًا في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 7.78% لتصل إلى 281,216 حاوية قياسية مقارنة بـ 260,912 حاوية قياسية، وسجلت حاويات المسافنة انخفاضًا بنسبة 2.89% لتصل 138,371 حاوية، مقارنة بـ 142,495 حاوية من العام الماضي.

وحققت إجمالي الطنيات المناولة “البضائع العامة، والبضائع السائبة الصلبة، والبضائع السائبة السائلة” ارتفاعًا بنسبة 8.69% لتصل إلى 21,181,246 طنًا مقارنة بـ 19,488,335 طنًا بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي البضائع العامة 971,850 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,515,924 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 15,693,472 طنًا، واستقبلت الموانئ 870,566 رأس ماشية، بانخفاض قدره 9.42% مقارنة بـ 961,131 رأس ماشية من العام الماضي.

وسجلت الحركة الملاحية ارتفاعًا بنسبة %6.75 لتصل إلى 1,044 سفينة، مقارنة بـ 978 سفينة بالفترة نفسها المماثلة من العام الماضي، وارتفعت أعداد الركاب بنسبة 35.45% لتصل إلى 84,665 راكبًا، مقارنة بـ 62,507 من العام الماضي، وشهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 33.50% لتصل إلى 90,271 سيارة، مقارنة بـ 67,620 سيارة من العام الماضي.

يذكر أن “موانئ” حققت خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعًا في أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% لتصل إلى 215,491 حاوية قياسية، مقارنة بـ 182,229 حاوية قياسية، بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م، وارتفعت أعداد الركاب بنسبة 37.85% لتصل إلى 93,400 راكبًا، مقارنة بـ 67,754 من العام الماضي.