أكثر من 500 إعلامي في “جولة الرياض” للجياد العربية

البلاد- الرياض

سجلت “جولة الرياض” المحطة الرابعة من جولات الجياد العربية والمقامة منافساتها حاليًّا في الرياض، رقماً قياسياً كبيراً في عدد الإعلاميين المسجلين لتغطية منافسات البطولة، حيث تجاوز عددهم 500 إعلامي.

وانطلقت منافسات “جولة الرياض” اليوم الأربعاء، حيث يستضيفها الاتحاد السعودي للفروسية حتى يوم السبت المقبل على أرض ميدان “قفز السعودية” في الجنادرية، بمشاركة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم وبمجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو.

ويمثل الإعلاميون عدداً من وسائل الإعلام المرئية، الإذاعية والمقروءة من داخل وخارج السعودية، إذ تحظى “جولة الرياض” بتغطية إعلامية كبيرة ومميزة من خلال نقل المنافسات اليومية.

وجهز الاتحاد السعودي للفروسية مركزاً إعلامياً متكاملاً، يضم قاعة مؤتمرات صحافية، ومزود بشبكة إنترنت عالية السرعة، إلى جانب متطوعين يقدمون خدمات إخبارية بصورة احترافية لمختلف الجهات الإعلامية المحلية، العربية والعالمية، كلٌ بحسب طبيعتها.