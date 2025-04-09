أرسنال يقسو على الريال بثلاثية تاريخية في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

البلاد- جدة
دك فريق أرسنال الإنجليزي شباك ضيفه ريال مدريد بثلاثية تاريخية، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، على ملعب الإمارات شمال لندن، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا في نصف النهائي للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 14 عامًا، عندما ودع أمام مانشستر يونايتد.
انتظر أرسنال حتى الدقيقة 58 ليحتفل بالزيارة الأولى لمرمى الحارس العائد من الإصابة تيبو كورتوا، عندما سدد وسط الملعب الإنجليزي ديكلان رايس ركلة حرة مباشرة نموذجية من حوالي 25 ياردة، عانقت المقص الأيسر للمرمى.
وكاد ميرينو يسجل الهدف الثاني بعد ثوان قليلة من هدف ديكلان رايس الأول، إلا أن تيبو كورتوا وقف بالمرصاد لتسديدتين، وأبعد المدافع دافيد ألابا تسديدة من على خط المرمى لميكيل ميرينو.
ورغم الزخم الهجومي الكبير من جانب أرسنال، لم يلعب ريال مدريد بهدوء أعصاب، واندفع بشكل مبالغ فيه ليمنح المدفعجية المزيد من الفرصة لتسجيل الأهداف.
وبالفعل أضاف ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 70 من ركلة حرة مباشرة من مسافة أبعد، حوالي 30 ياردة، عانقت أيضاً الزاوية اليسرى، ليصبح اللاعب الأول في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يتمكن من تسجيل هدفين من ركلتين حرتين في الدور ربع النهائي من البطولة.
وعمق المهاجم الدولي الإسباني ميكيل ميرينو من جراح ريال مدريد بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 75، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من الظهير الأيسر مايلز سكيلي.
وستقام مباراة العودة على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل 16 أبريل الجاري، وسيحتاج خلالها حامل اللقب لتسجيل 4 أهداف دون استقبال أي هدف؛ لضمان العبور للدور نصف النهائي.
GOAL!
A rocket from @_DeclanRice 🚀
It's a sensational free-kick from @Arsenal's No. 41 to fire the Gunners ahead against Real Madrid!#beINUCL #ARSRMA #UCL pic.twitter.com/OMGKb2DBDe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 8, 2025
GOAL!
OUT. OF. THIS. WORLD. 🌍@_DeclanRice, take a bow son 🔥#beINUCL #ARSRMA #UCL pic.twitter.com/WPBT9Kmnfv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 8, 2025
GOAL!
Mikel Merino makes it THREE 😲
Three goals in 17 minutes and @Arsenal are running away with this first leg!#beINUCL #ARSRMA #UCL pic.twitter.com/le4NkI4SEk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 8, 2025