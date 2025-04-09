الرياضة

أرسنال يقسو على الريال بثلاثية تاريخية في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

صحيفة البلادaccess_time11 / شوال / 1446 هـ       9 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

دك فريق أرسنال الإنجليزي شباك ضيفه ريال مدريد بثلاثية تاريخية، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، على ملعب الإمارات شمال لندن، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا في نصف النهائي للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 14 عامًا، عندما ودع أمام مانشستر يونايتد.

انتظر أرسنال حتى الدقيقة 58 ليحتفل بالزيارة الأولى لمرمى الحارس العائد من الإصابة تيبو كورتوا، عندما سدد وسط الملعب الإنجليزي ديكلان رايس ركلة حرة مباشرة نموذجية من حوالي 25 ياردة، عانقت المقص الأيسر للمرمى.

وكاد ميرينو يسجل الهدف الثاني بعد ثوان قليلة من هدف ديكلان رايس الأول، إلا أن تيبو كورتوا وقف بالمرصاد لتسديدتين، وأبعد المدافع دافيد ألابا تسديدة من على خط المرمى لميكيل ميرينو.

 

ورغم الزخم الهجومي الكبير من جانب أرسنال، لم يلعب ريال مدريد بهدوء أعصاب، واندفع بشكل مبالغ فيه ليمنح المدفعجية المزيد من الفرصة لتسجيل الأهداف.

 

وبالفعل أضاف ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 70 من ركلة حرة مباشرة من مسافة أبعد، حوالي 30 ياردة، عانقت أيضاً الزاوية اليسرى، ليصبح اللاعب الأول في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يتمكن من تسجيل هدفين من ركلتين حرتين في الدور ربع النهائي من البطولة.

 

وعمق المهاجم الدولي الإسباني ميكيل ميرينو من جراح ريال مدريد بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 75، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من الظهير الأيسر مايلز سكيلي.

 

وستقام مباراة العودة على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل 16 أبريل الجاري، وسيحتاج خلالها حامل اللقب لتسجيل 4 أهداف دون استقبال أي هدف؛ لضمان العبور للدور نصف النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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