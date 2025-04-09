أبرز التعديلات في قوانين الفورمولا1 لعام 2025

الرياض – هاني البشر

تواصل الفورمولا1، باعتبارها واحدة من أكثر الرياضات تطورًا وابتكارًا، تحديث قوانينها لتواكب التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا، والسلامة، والعدالة في المنافسة، فقد أعلنت اللجنة المنظمة عن سلسلة من التغييرات الرئيسية في القوانين لعام 2025 لجعل هذه الرياضة أكثر أمانًا، وإثارة، وعدالة، سنتناول في هذا التقرير كافة التفاصيل حول هذه التعديلات.

1- تعديل في نظام النقاط

في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المنافسة والتركيز على الأداء العام، تم إلغاء النقطة الإضافية التي كانت تمنح للسائق الذي يسجل أسرع لفة في السباق، هذا التغيير يعكس رغبة الفورمولا1 في جعل النقاط تركز على إنجاز السباق بشكل كامل بدلاً من منحها بناءً على أداء منفصل في أسرع لفة، وسيظل باقي نظام النقاط كما هو، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 25 نقطة، والثاني 18 نقطة، والثالث 15 نقطة، والرابع 12 نقطة، والخامس 10 نقاط، والسادس 8 نقاط، والسابع 6 نقاط، والثامن 4 نقاط، والتاسع نقطتان، والمركز العاشر نقطة واحدة.

2- أنظمة تبريد الإلزامية في الأجواء الحارة

من أبرز التعديلات التي تم إدخالها في قوانين الفورمولا1 لعام 2025 هو فرض تركيب أنظمة تبريد إلزامية للسائقين، خصوصًا في السباقات التي تتم في بيئات حارة، ففي حال تجاوزت درجة حرارة الجو 31 درجة مئوية، سيتم الإعلان عن خطر ارتفاع الحرارة، وتلزم القوانين الجديدة الفرق بتثبيت أنظمة تبريد في جميع السيارات، بهدف الحفاظ على راحة وسلامة السائقين طوال السباق، وسيؤدي هذا التعديل إلى زيادة الوزن بمقدار 2 كجم في التجارب والتصفيات، و5 كجم في السباقات.

3- قيود على تجارب السائقين

من أجل تحقيق مزيد من العدالة في التجارب والتصفيات بين الفرق قررت الفورمولا1 وضع قيود على تجارب السائقين للسيارات القديمة، وفقًا للقوانين الجديدة، يحق للسائقين الأساسيين المشاركة في 4 أيام فقط من التجارب سنويًا، وبحد أقصى 1000 كم، كما يسمح للفرق بتشغيل سيارة واحدة فقط من الجيل القديم أثناء التجارب.

4- مزيد من التجارب الحرة للمواهب الجديدة

تأخذ الفورمولا1 خطوة أخرى لتعزيز الفرص المتاحة للسائقين الشباب والمواهب الجديدة من خلال إلزام الفرق بإشراك السائقين الناشئين في التجارب، حيث أصبح يتعين على الفرق أن تمنح السائقين الناشئين الفرصة للمشاركة 4 مرات على الأقل خلال الموسم، مرتين لكل سيارة.

تعد هذه التغييرات جزءًا من جهود الفورمولا1 المستمرة لتطوير سباقاتها وتحقيق التوازن بين الابتكار، والأمان، والتنافسية، وهذه الخطوات ستساهم بلا شك في تحسين البطولة وجعلها أكثر عدلاً وتوازنًا، ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التعديلات على الأداء العام للفرق والسائقين في موسم 2025، ولكن من المؤكد أن الفورمولا1 ستكون أكثر إثارة وابتكارًا في السنوات القادمة.