%104 رسومًا أمريكية على الصين.. أرباح «تداول» تتجاوز إعصار البورصات

عواصم – وكالات

رغم إعصار التراجعات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مؤشر السوق السعودي على استقراره الإيجابي، محققًا ارتفاعًا 1 % بنهاية جلسة الثلاثاء، وبتداولات إجمالية 8 مليارات ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 495 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 188 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع. وأكد محللون اقتصاديون، أن السوق السعودي أظهر مرونة نسبية، متوقعين استمرار حالة التذبذب بالأسواق لفترة مقبلة. عالميًا، دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية بنسبة 104 % على الصين حيز التنفيذ، وسيتم تحصيلها اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الثلاثاء، أنه ينتظر الرد من الصين قبل فرض هذه النسبة من الرسوم. فيما قال مسؤولون في الإدارة: إنهم لن يعطوا الأولوية للمفاوضات مع ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم- بحسب “رويترز”.