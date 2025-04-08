6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد

الدمام-البلاد
تأهلت أندية النور، والزلفي، والصفا، ومضر، والروضة، والأهلي، إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي 2024-2025م، وذلك برفقة فريقي الخليج والهدى اللذين تأهلا مباشرة لهذا الدور.
جاء تأهل الأندية الستة بعد فوزها في مواجهات الدور التمهيدي من البطولة التي انطلقت أمس الاثنين، وأسفرت نتائجها عن فوز الزلفي على المحيط (25-22)، وانتصار الصفا على القارة (26-20)، وتغلب الروضة على الوحدة (32-29)، وفوز الأهلي على الترجي (31-22)، وتفوق النور على العدالة (37-29)، وفي آخر المواجهات حقق مضر فوزًا صعبًا على الابتسام بفارق هدف وحيد وبنتيجة (31-30).
ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025م؛ إذ سيلعب الخليج مع الأهلي في أبرز المواجهات، فيما سيلعب الهدى مع النور، وسيلتقي الصفا والزلفي، وسيتواجه الروضة مع مضر.
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