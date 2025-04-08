50 شركة مرخصة بالقطاع..”النقل”: 290 مليون طلب توصيل خلال عام

البلاد – الرياض

كشفت الهيئة العامة للنقل عن تحقيق شركات توصيل الطلبات في المملكة إنجازًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد الطلبات المُسجلة أكثر من 290 مليون طلب، وجاءت العاصمة الرياض في الصدارة بنسبة نمو قياسية بلغت 45.3%.

وأوضحت الهيئة أن مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بعد الرياض، حيث سجلت نسبة نمو في نشاط توصيل الطلبات بلغت 22.7%، وحققت المنطقة الشرقية نمواً ملحوظاً بنسبة 15 %، بينما سجلت المدينة المنورة نسبة نمو قدرها 4.3%. وأكدت أن التطبيقات الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين والمقيمين، حيث كان اعتماد المستهلك على هذه التطبيقات دور كبير في زيادة الطلبات، الأمر الذي يتمثّل في وجود أكثر من 50 شركة مرخصة تعمل في مجال توصيل الطلبات بالمملكة. ويساهم استمرار نمو قطاع توصيل الطلبات في تعزيز ريادة المملكة في مجال الخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، ويؤكد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.