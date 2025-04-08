“يلو 28”.. الحزم والنجمة في قمة الوصافة.. ونيوم في ضيافة الباطن

محمود العوضي- جدة

دخل دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين جولات الحسم، إذ تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 28، التي تشهد مواجهات قوية، وديربي منتظرًا في حائل.

وتقام اليوم الثلاثاء 3 مباريات في انطلاقة الجولة، حيث يستقبل الجبيل ضيفه جدة، فيما يحل نيوم المتصدر ضيفًا على الباطن، فيما يستقبل الحزم ضيفه النجمة.

الجبيلx جدة

يسعى الجبيل لاستعادة فوز غائب منذ فترة طويلة؛ فتراجع للمركز الـ 14 برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، بينما يبحث جدة عن مواصلة الزحف نحو مراكز البلاي أوف؛ حيث يحل ثامنًا برصيد 40 نقطة.

الباطنx نيوم

ينشد فريق نيوم- المتصدر بـ 60 نقطة- فوزًا جديدًا يقربه من حسم الصعود إلى دوري روشن، والاقتراب خطوة كذلك من حسم لقب دوري يلو، وذلك عندما يحل ضيفًا على الباطن صاحب المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة.

الحزمx النجمة

في قمة مباريات الجولة، يستقبل الحزم ضيفه النجمة في “صراع الوصافة”؛ إذ يملك الفريقان الرصيد ذاته “50 نقطة” فيما يتفوق النجمة بفارق الأهداف في المركز الثاني، بينما يحل الحزم ثالثًا.