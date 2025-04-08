وصول كأس دوري أبطال آسيا للنخبة إلى الرياض

الرياضةوصول كأس دوري أبطال آسيا للنخبة إلى الرياض صحيفة البلادaccess_time10 / شوال / 1446 هـ 8 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض- البلاد وصلت كأس بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة إلى العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لانطلاق المراحل النهائية من عمر المسابقة. وتستضيف جدة بدايةً من الخامس والعشرين من أبريل الجاري، مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا ووصولاً إلى المباراة النهائية للمسابقة. ويتنافس ثلاثي الوطن الهلال والنصر والأهلي، ضمن أندية ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في النسخة الجارية. وسيُقام نهائي دوري أبطال آسيا في النسخة المستحدثة من النخبة في الرابع من مايو المقبل على ملعب “الانماء” بجدة.