ميديا برازيلية تحدد موعد رحيل جيسوس عن الهلال

الرياضةميديا برازيلية تحدد موعد رحيل جيسوس عن الهلال صحيفة البلادaccess_time10 / شوال / 1446 هـ 8 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض- البلاد لا تزال التكهنات مستمرة حول مستقبل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، في ظل الأنباء المتزايدة عن اهتمام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالتعاقد معه. وبحسب ما أوردته صحيفة “UOL” البرازيلية، فإن جيسوس لن يرحل عن الهلال قبل شهر مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يستمر حتى انتهاء مشوار الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. ومن المرجح أن يشهد ختام مشاركة الهلال في البطولة الآسيوية نهاية مشوار جيسوس مع الفريق، خاصة في ظل خروجه المبكر من حسابات المنافسة على دوري روشن. ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بعد مرور 26 جولة، مما يزيد من احتمالية تغييرات فنية في الفريق قبل الموسم الجديد.