الإقتصاد

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ 108 نقاط

صحيفة البلادaccess_time10 / شوال / 1446 هـ       8 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 108.74 نقاط ليقفل عند مستوى 11302.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 495 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 188 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الزامل للصناعة، وصناعة الورق، والدريس، ورتال، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أمريكانا، والماجد للعود، وأبو معطي، ومعادن، وأسمنت المدينة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.92% و5%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وباتك، وأرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومسار، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 176.81 نقطة ليقفل عند مستوى 28473.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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