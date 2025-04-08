مؤتمر لتعزيز حضور السعوديات في مسيرة التنمية

البلاد ــ الرياض

تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بعد غد الخميس، المؤتمر الثالث للمرصد الوطني للمرأة، تحت شعار”المرأة السعودية في التنمية: خطوات طموحة لمستقبل واعد”، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.

ويُعد المؤتمر في نسخته الثالثة منصة للحوار، والنقاش، وتبادل التجارب بين الأطراف الفاعلة، وممثلي الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لإلقاء الضوء على الجهود المبذولة تجاه تعزيز حضور المرأة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، واستعراض المكاسب المتحققة على الأصعدة التشريعية، والاجتماعية، والاقتصادية، إضافة إلى الممارسات والمبادرات الفاعلة؛ فيما يتعلق بدعم سياسات تمكين المرأة.

ويُعنى المؤتمر بإبراز دور المرأة السعودية في بناء مستقبل مزدهر، متناولًا مؤشرات تمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، والتعريف بأهم المبادرات الوطنية لتمكين المرأة على مستوى القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي.

ويسعى المؤتمر من خلال جلساته الحوارية إلى تحقيق أكثر من هدف إستراتيجي؛ من بينها تعزيز الوعي بأهمية دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز المنجز الحضاري للمرأة السعودية محليًا ودوليًا، وابتكار حلول ومبادرات جديدة لدعم مشاركتها في عمليات صنع القرار، وصولًا إلى تشجيع التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية. ويتضمَّن المؤتمر معرضًا مصاحبًا بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة بمجال تمكين المرأة؛ للتعريف بجهود الجهات في المجال، والخدمات والمنتجات التي تُقدمها، إضافة إلى أبرز مبادراتها الرامية إلى دعم مشاركة المرأة في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ويأتي المؤتمر الثالث للمرصد الوطني للمرأة امتدادًا لجهود جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في إعداد كوادر نسائية واعدة، وتوفير بيئة أكاديمية وبحثية داعمة للمرأة، وتأكيدًا على مكانتها مؤسسة تعليمية تسعى إلى الابتكار والريادة، وتعزيز الحوار حول تمكين المرأة، بما يتواءم مع مستهدفات خطتها الإستراتيجية 2025.