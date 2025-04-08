الرياضة كالزادا: السعودية ستقدم ملاعب مميزة في كأس العالم 2034

البلاد- الرياض أكد الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، أنه كان يتمنى أن يخوض الفريق الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في ملعب المملكة أرينا، وليس جدة. وتنطلق منافسات ربع نهائي نخبة آسيا في مدينة جدة في الخامس والعشرين من أبريل الجاري. وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، خلال منتدى الاستثمار الرياضي اليوم الثلاثاء: “هناك اهتمام كبير في الدوري السعودي ليس فقط للنجوم، لكن هناك جودة عالية في كرة القدم السعودية، وستعود فائدتها التجارية..”. وواصل:” قمنا بتوفير شراكات مميزة في نادي الهلال، وإيجاد موارد مالية محلية هائلة”.

وعن تنظيم السعودية كأس العالم 2034، أكد أن المملكة ستقدم ملاعب مميزة، ومراكز تدريب على أعلى مستوى ممكن.