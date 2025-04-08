الرياضة

قرعة كأس آسيا للسلة في جدة| المنتخب السعودي في مجموعة الصين

صحيفة البلادaccess_time10 / شوال / 1446 هـ       8 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ومن المقرر أن تستضيف جدة البطولة القارية الأهم في آسيا خلال الفترة من الخامس إلى السابع عشر من أغسطس (آب) المقبل.

وفازت الصين باللقب 16 مرة مقابل خمس مرات للفلبين، وثلاث لإيران، ومرتين لأستراليا، فيما لم يسبق لأي منتخب عربي التتويج باللقب القاري.

وتأهلت السعودية مباشرة للنهائيات، لأنها الدولة المضيفة. ويلعب منتخب أستراليا، حامل لقب آخر نسختين، ضمن المجموعة الأولى إلى جوار لبنان، وكوريا الجنوبية، وقطر.

وتشارك اليابان وإيران وسوريا وغوام في المجموعة الثانية، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات نيوزيلندا، والفلبين، وتايوان، والعراق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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