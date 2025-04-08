قرعة كأس آسيا للسلة في جدة| المنتخب السعودي في مجموعة الصين

ومن المقرر أن تستضيف جدة البطولة القارية الأهم في آسيا خلال الفترة من الخامس إلى السابع عشر من أغسطس (آب) المقبل.

وفازت الصين باللقب 16 مرة مقابل خمس مرات للفلبين، وثلاث لإيران، ومرتين لأستراليا، فيما لم يسبق لأي منتخب عربي التتويج باللقب القاري.

وتأهلت السعودية مباشرة للنهائيات، لأنها الدولة المضيفة. ويلعب منتخب أستراليا، حامل لقب آخر نسختين، ضمن المجموعة الأولى إلى جوار لبنان، وكوريا الجنوبية، وقطر.

وتشارك اليابان وإيران وسوريا وغوام في المجموعة الثانية، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات نيوزيلندا، والفلبين، وتايوان، والعراق.