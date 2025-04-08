 غداً.. وبجوائز تتجاوز  24 مليون يورو..  انطلاق “جولة الرياض” ضمن جولات الجياد العربية

الرياض – هاني البشر

تتجه أنظار عشاق الفروسية حول العالم نحو العاصمة الرياض، حيث يستضيف الاتحاد السعودي للفروسية وللمرة الثانية على التوالي “جولة الرياض”، المحطة الرابعة من جولة الجياد العربية، وذلك ضمن سلسلة الشرق الأوسط وأوروبا، في حدث يجمع بين التراث والجمال والأصالة على مدار أربعة أيام.

تقام المنافسات على أرض ميدان البطولة بمقر “قفز السعودية” في الجنادرية حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة 212 جوادًا من أرقى مرابط الجياد العربية الأصيلة على مستوى العالم، وبجوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو.

وانطلقت جولات النسخة الحالية من عجمان الإماراتية مطلع يناير الماضي، فيما أقيمت الجولة الثانية في الدوحة القطرية فبراير الماضي، واستضافت مسقط العمانية الجولة الثالثة مارس الماضي.

وتشهد النسخة الثانية الحالية زيادة محطات البطولة من 7 إلى 9 جولات، حيث تستضيف الجولات المقبلة كل من كان الفرنسية “الخامسة”، وفالكنسوارد الهولندية “السادسة”، ولندن البريطانية “السابعة”، وروما الإيطالية “الثامنة”، على أن تختتم جولات النسخة الثانية في ديسمبر المقبل في الدوحة.

من جهتها، تستقبل قرية الفعاليات المصاحبة بمقر البطولة الزوَّار مجاناً، حيث تضم العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة، إضافة إلى الفعاليات المخصَّصة للأطفال والعائلات.

بدوره، أنهى الاتحاد السعودي للفروسية جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة في الميدان والمرافق الأخرى المتعلقة بالمشاركين وكافة اللجان العاملة ومواقع الجياد المشاركة؛ إضافة لمدرجات الجماهير ومنطقة الفعاليات المصاحبة، التي تتضمن مطاعم ومتاجر بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال.