شاهد|التعاون يهزم الشارقة الإماراتي في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2

محمود العوضي- جدة
وضع فريق التعاون قدمًا في نهائي دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره فريق الشارقة الإماراتي، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي البطولة.
سجل المغربي عبدالحميد صابيري هدف فريق التعاون في الدقيقة الثانية، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.
ويستضيف فريق الشارقة الإماراتي نظيره التعاون، الثلاثاء المقبل، في لقاء الإياب؛ لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة.
هدف |
التعاون السعودي تقدم 1 – 0 على الشارقة الإماراتي عبر عبد الحميد صابيري في الدقيقة 2.. ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2#دوري_أبطال_آسيا2#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/4OaETVnz60
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 8, 2025