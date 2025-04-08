الرياضة

شاهد|التعاون يهزم الشارقة الإماراتي في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2

صحيفة البلادaccess_time10 / شوال / 1446 هـ       8 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

محمود العوضي- جدة
وضع فريق التعاون قدمًا في نهائي دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره فريق الشارقة الإماراتي، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي البطولة.


سجل المغربي عبدالحميد صابيري هدف فريق التعاون في الدقيقة الثانية، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

ويستضيف فريق الشارقة الإماراتي نظيره التعاون، الثلاثاء المقبل، في لقاء الإياب؛ لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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