رغم العاصفة العالمية.. «تاسي» ينهي تعاملاته بالأخضر

البلاد – الرياض

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” تعاملات الاثنين باللون الأخضر عند مستوى 11,94 نقطة بدعم من قطاع الطاقة والاتصالات والمواد الأساسية والمرافق العامة وبتداولات نحو 10.6 مليار ريال ، هي الأعلى منذ ديسمبر 2024، حيث سجلت أسهم 150 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع ، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1 % عند 25.25 ريال، وسهم أكوا باور بنسبة 7 % عند 331 ريالاً.

ويأتي هذا الاتجاه الصعودي للسوق السعودي عكس أسواق المال العالمية التي تشهد عاصفة كبيرة، بسبب المخاوف من احتمالات حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي بعد الرسوم الجمركية الأمريكية والرسوم الصينية المضادة ، حيث أغلقت بورصة طوكيو جلسة الإثنين على تراجع قارب 8 %، وبورصة سيول 5.6 %، وبورصة هونغ كونغ 12 % ، وشنغهاي 6,3 % ، فيما تتجه البورصات الأوروبية إلى تراجع حاد في أعقاب تراجع البورصات الآسيوية.