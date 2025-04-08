الرياضة جيمس بيسغروف: نخطط لفوز نادي القادسية بالدوري السعودي في 2030

الرياض- البلاد أكد جيمس بيسغروف الرئيس التنفيذي لنادي القادسية، أن هناك هدفًا للنادي بتحقيق لقب دوري المحترفين السعودي في عام 2030. وأضاف خلال حضوره منتدى الاستثمار الرياضي اليوم الثلاثاء: “لدينا إستراتيجية مدتها 10 سنوات؛ كلها تتماشى مع رؤية 2030؛ ونهدف لتحقيق فريق القادسية لكرة القدم لقب الدوري السعودي للمحترفين، وجميع الألقاب في كرة القدم، وباقي الألعاب”. وقال بيسغروف خلال منتدى الاستثمار الرياضي:” ملعب أرامكو سيكون الاستاد الأساسي لمباريات القادسية، وسيكون جاذبًا لجلب النجوم، وتقديم مواهب فريقنا”. وواصل:” سيحتوي الملعب على مرافق لجميع الفئات العمرية، ومباريات السيدات، وسيكون لدينا مكاسب استثمارية واقتصادية في الملعب”. وختم الرئيس التنفيذي لنادي القادسية تصريحاته بالقول:” نحن في مرحلة تحولية خصوصًا بالنسبة للأكاديمية، ولدينا 3 جهات ونريد تحديد 50 لاعبًا للتنافس، والآن نركز على البنية التحتية، وأن يكون لدينا محلل لمهارات اللاعبين وطبيب”.