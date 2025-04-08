ثلاثي الاتحاد جاهز لمواجهة العروبة

البلاد- جدة أصبح ثلاثي الاتحاد سعد الموسى ومحمد المحاسنة وحسام عوار، جاهزين للمشاركة بقميص الفريق في مواجهة العروبة القادمة. وتعرض الثلاثي للإصابة خلال مباراة الاتحاد الماضية بديربي جدة أمام الأهلي، والتي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2. وتعافى الثلاثي المحاسنة والموسى وعوار، وقرر المدير الفني لوران بلان الاعتماد عليهم في لقاء الاتحاد والعروبة المقرر له الخميس المقبل في الجولة 27 من دوري روشن. ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة.