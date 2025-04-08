تنفيذ 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في منطقة الرياض بـ 2 مليار ريال

الرياض – البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بالقطاع الأوسط، البدء في تنفيذ (30) مشروعًا جديدًا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، وبأطوال خطوط وشبكات بلغت (1955) كيلومترًا طوليًا، وبكُلفة إجمالية قاربت 2 مليار ريال؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وبيَّنت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت (16) مشروعًا في مدينة الرياض، وعددٍ من محافظات المنطقة، مشيرةً إلى أنها تشمل أجزاءً من أحياء مدينة الرياض وهي: التعاون، والجنادرية، ولبن، والدرعية، وديراب، وأجزاءً من محافظات القويعية، وعفيف، والدوادمي، والمزاحمية، والرين، والخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، ومركزي العيينة والجبيلة، وبأطوال خطوط وشبكات تتجاوز (1,192) كيلومترًا طوليًا، إضافة إلى تشييد (18) خزانًا للمياه بسعة إجمالية قاربت (85) ألف متر مكعب، ومحطات ضخ بطاقة تجاوزت (247) ألف متر مكعب يوميًا، وبكُلفة إجمالية تجاوزت مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن مشاريع الصرف الصحي التي بدأت في تنفيذها بالمنطقة بلغت (14) مشروعًا في مدينة الرياض، وعددٍ من محافظات المنطقة، مبينةً أن هذه المشاريع تغطي في مدينة الرياض أجزاءً من أحياء المونسية، والمعيزيلة، والحزم، ونمار، والعوالي، وتنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، وأجزاءٍ من محافظات الزلفي، والغاط، وشقراء، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم، بأطوال خطوط وشبكات قاربت (763) كيلومترًا طوليًا، إلى جانب محطات رفع بطاقة تبلغ (117) ألف متر مكعب يوميًا، وبكُلفة إجمالية فاقت (902) مليون ريال.

وبيّنت أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع تأتي استكمالًا لما أعلنته في شهر مايو 2024م عن شروعها في تنفيذ (46) مشروعًا بقيمة تتجاوز (1.6) مليار ريال، إضافةً إلى ما أعلنته في شهر أغسطس 2024م عن شروعها في تنفيذ (20) مشروعًا بقيمة تقارب (1) مليار ريال.

وأكدت المياه الوطنية أن حزمة المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، واستمرارها في تنفيذ خططها الإستراتيجية؛ لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.