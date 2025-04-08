تعزيز الشحن العالمي بميناء الملك عبدالعزيز

البلاد – الدمام

أضافت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة ” MILAHA INTA GULF EXPRESS ” التابعة لشركة “Milaha” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ودعم الصادرات والواردات الوطنية.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ أم قصر بالعراق، وحمد في قطر، والشويخ بالكويت، وجبل علي بالإمارات، وصحار في سلطنة عمان، بطاقة استيعابية تبلغ 1,015 حاوية قياسية.

ويعد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، كما يعد ميناءً أساسيًا لعبور البضائع من أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى.