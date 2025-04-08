الرياضة القادسية يتوج بـ 3 ذهبيات في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية

الدمام-البلاد

حقق فريق القادسية للسباحة، ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية، التي انتهت مؤخرًا. استهل الفريق القدساوي مشاركته الدولية الأولى في سباقات المياه المفتوحة بشاطئ جميرا، بتحقيق إنجاز مميز بالحصول على الميدالية الذهبية في سباق التتابع 3×400 حرة، عبر محمد المهر، ومعاذ الريزان، ومصطفى مطاوع. وفي اليوم الثاني والأخير من البطولة أحرز كل من: السباح مصطفى مطاوع (فئة 16-17 سنة)، والسباح محمد المهر (فئة 18 سنة) الميدالية الذهبية، في سباق 2.5 كيلو متر. من جهته، أبدى عباس جمعة إداري فريق القادسية للسباحة، سعادته بالمشاركة الدولية التاريخية الأولى لفريقه، مشيرًا إلى أنه إنجاز مشرف خصوصًا وأن البطولة تشهد منافسة فنية قوية بمشاركة نحو 40 ناديًا من مختلف قارات العالم.