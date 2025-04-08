“الحج” تحدد غرة ذي القعدة “آخر موعد”.. و”الداخلية”: 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين

البلاد – الرياض

أكدت وزارة الداخلية، أنها ستطبق الغرامات المالية بحق أي شركة، أو مؤسسة تقدم خدمات الحجاج والمعتمرين، تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس (الاثنين)، أن الغرامات المالية تصل إلى 100 ألف ريال، حيث تتعدد بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

من جهتها، حددت وزارة الحج والعمرة يوم 15 شوال الجاري آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج، ويوم 1 من ذي القعدة المقبل موعدًا نهائيًا لمغادرة المعتمرين، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مؤكدة أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيُعد مخالفة، وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات، قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم موسمَي الحج والعمرة، وضمان التزام جميع الجهات المعنية باللوائح والتعليمات المعمول بها. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على أمن وسلامة الزوار، وتعزيز الانضباط في منظومة الضيافة الدينية.