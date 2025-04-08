الجدعان أكد أهمية التعاون.. صندوق النقد يشيد بدعم السعودية للاستقرار الاقتصادي

البلاد – الدرعية

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مشيدا بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء” اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية” في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية أمس ، الذي عُقد في الدرعية تحت رئاسة المملكة ، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، مفيدًا أن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.

من جانبها أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

وخلال حلقات النقاش رفيعة المستوى على مدى يومين ، ناقش وكلاء اللجنة عدة موضوعات حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الشاملة.