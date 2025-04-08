الرياضة التعاون يواجه الشارقة فى ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2

البلاد- جدة

يلتقي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء فريق التعاون مع نظيره الشارقة الإماراتى، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2. يسعى فريق التعاون بقيادة المدرب الوطني محمد العبدلي لتحقيق فوز مريح، ووضع قدم في نهائي كأس آسيا2، فيما يأمل الفريق الإماراتى بالخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب التى يخوضها على ملعبه ووسط جماهيره يوم الثلاثاء المقبل 15 أبريل على ستاد مدينة الشارقة. وكان التعاون قد فاز فى الدور ربع النهائي على فريق تراكتور الإيراني بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين. فيما أطاح الشارقة في ربع النهائى بمواطنه شباب الأهلي عن طريق ركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين.

وقد تقابل الفريقان وجهًا لوجه في دور المجموعات من نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا، حيث فاز التعاون ذهابًا بنتيجة 1-0، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة في مباراة الإياب بنتيجة 0-6.