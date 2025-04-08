استمرار بيع تذاكر جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2025

منابعة – هاني البشر

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 2025، عن استمرار بيع تذاكر السباق المنتظر، الذي سيقام خلال الفترة من 18 إلى 20 إبريل 2025، على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم.

تتيح جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2025 للمتابعين فرصة الاستمتاع بتجربة سباق لا مثيل لها، حيث تتوفر مجموعة واسعة من خيارات التذاكر لتلبية جميع الأذواق، وتوفير تجربة مثالية سواء للمشجعين العاديين، أو لأولئك الذين يسعون إلى تجربة استثنائية على مدار عطلة نهاية الأسبوع، وتتوفر خيارات التذاكر كالتالي:

1) الدخول العام لليوم الواحد تبدأ التذاكر من 100 ريال، وتصل إلى 520 ريالًا لثلاثة أيام، والمدرجات الرئيسة تبدأ التذاكر من 460 ريالًا، أما تذاكر المدرجات الوسطى قد بيعت بالكامل، لذا لا تفوتوا الفرصة واحجزوا تذاكركم قبل نفادها، وتسمح تذاكر المدرجات لحاملها بالدخول إلى الحفلات الموسيقية الرئيسة التي تقام مساء السبت والأحد بعد انتهاء السباق، والدخول إلى مناطق المشجعين.

2) صالة الضيافة المتميزة لليوم الواحد تبدأ التذاكر من 2750 ريالًا..

وهي توفر أفضل الإطلالات على المضمار عند المنعطفين 1 و2، وتسمح لحاملها بالدخول إلى منصة كبار الشخصيات للحفلات الموسيقية المدعومة من القدية؛ لحضور حفلات ما بعد السباق، وتجارب طعام مميزة من مطعم فردي، ومطعم توكي على سطح المبنى، وخدمة ركن السيارات، وعروض دي جي على سطح المبنى.

3) الأجنحة المتميزة ثلاثة أيام بسعر 15,000 ريال..

توفر هذه الخدمة جناحًا خاصًا بمساحات داخلية وخارجية، ويعد بيئة مثالية للتواصل لك ولعملائك، وتشمل التذكرة خدمات الاستقبال والترحيب، وخدمات لنقل كبار الشخصيات إلى نادي البادوك، ونادي جدة لليخوت، ومنطقة جدة آرت بروميناد، بالإضافة إلى منصة كبار الشخصيات للحفلات، ومنطقة المشجعين ومطاعم البروميناد، إضافة إلى الوصول إلى مواقف السيارات عبر تصريح دخول السيارة (VAPP).

4) نادي البادوك ثلاثة أيام بسعر 30,200 ريال..

حيث يسمح لحاملها بالدخول إلى نادي البادوك، ومنصة كبار الشخصيات للحفلات السبت والأحد، وجولات في منطقة الصيانة، والدخول إلى مناطق المشجعين ومتنزه جدة آرت بروميناد، ومأكولات ومشروبات فاخرة، إضافة إلى خدمات ركن السيارات في الموقع مع تصريح دخول أو وقوف السيارات (VAPP)، وخدمات النقل، وخدمات العربات المخصصة حول الحلبة.

وتزامنًا مع هذا السباق العالمي، سيتم إقامة ثلاثة سباقات مساندة، حيث ستشهد عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق عودة سباقات أكاديمية الفورمولا1 إلى السعودية للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير المهارات الرياضية للسائقات الموهوبات، تمهيدًا لتمكينهن من التنافس في أعلى مستويات رياضة المحركات، كما ستنطلق الجولة الثالثة من بطولة الفورمولا 2 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، التي تتكون من 14 جولة، وستعود سباقات كأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط إلى مدينة جدة، حيث ستنطلق الجولتان الأخيرتان من هذه البطولة.

كما ستقدم جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في نسختها لعام 2025 المزيد من الفعاليات الترفيهية المبهرة، بما في ذلك حفلات موسيقية حية خلال عطلة نهاية الأسبوع للسباق، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه الفعاليات في المواسم الأربعة السابقة، وسيتمكن الحضور من الاستمتاع بعروض مميزة مع نجوم الصف الأول، جينيفر لوبيز، وبارتي نيكست دور، مساء يوم السبت 19 إبريل، إضافة إلى مشاركة الفنان العالمي آشر، والثلاثي الشهير ماجور ليزر ساوندسيستم، والفنانين العرب حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس في الحفل الرئيس، الذي سيقام مساء يوم الأحد 20 إبريل، كما سيحيي الفنان مروان بابلو، والفنان توليت حفلًا موسيقيًا في منطقة المشجعين، مما يضمن استمرار الأجواء الاحتفالية لما بعد السباق، كما سيتم الإعلان عن المزيد من العروض الرائعة في الأسابيع المقبلة، ليكون عشاق الفورمولا1 على موعد مع أجواء لا تُنسى.