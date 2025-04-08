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أمير المدينة المنورة يستقبل قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time10 / شوال / 1446 هـ       8 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- المدينة المنورة

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه اليوم، العميد طارق بن مزيد الخطاف، بمناسبة تكليفه قائدًا لقوات أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة.

 وهنأ سموّه العميد الخطاف بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به قوات أمن المنشآت في حماية المرافق الحيوية، ودعم منظومة الأمن والسلامة بالمنطقة.

 من جانبه، أعرب قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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