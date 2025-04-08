أمير المدينة المنورة يستقبل قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة

البلاد- المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه اليوم، العميد طارق بن مزيد الخطاف، بمناسبة تكليفه قائدًا لقوات أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة.

وهنأ سموّه العميد الخطاف بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به قوات أمن المنشآت في حماية المرافق الحيوية، ودعم منظومة الأمن والسلامة بالمنطقة.

من جانبه، أعرب قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته.