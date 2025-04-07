4.88 % عائد إصدار “صح” لشهر أبريل

البلاد – الرياض

بدأ أمس الأحد الاشتراك في إصدار شهر أبريل لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وتم تحديد نسبة العائد عند 4.88 % وسيتم التخصيص في يوم 15 أبريل، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 20 أبريل حتى 22 أبريل، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 27 أبريل.وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).​ ومنتج “صح” عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة ​المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين ، وهو مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة.ويتميز المنتج بسهولة الاشتراك ودون رسوم ، ويوفر عوائد مجزية، ولا يوجد قيود على الاسترداد، ويهدف إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل​​، وتوفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية.