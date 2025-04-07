الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1446 هـ       7 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

اجتماع اقتصادي
عُقدت بمقر جامعة الدول العربية أعمال اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، ورأس وفد المملكة وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي. وتناول الاجتماع دراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة العادية (34) ومشروع جدول أعمال القمة التنموية.
جائزة الابتكار
أطلقت جمعية الابتكار الصناعي “جائزة الابتكار الصناعي”، التي تهدف إلى تحفيز وتمكين الابتكار في القطاع الصناعي، وذلك تعزيزًا لدور الابتكار كأحد المحركات الرئيسة لتطوير الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. وتركز الجائزة على تكريم الشركات والمشاريع الصناعية المتميزة التي تقدم حلولًا ابتكارية تسهم في تطوير المنتجات، وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
ضريبة الاستقطاع
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر مارس 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أبريل الجاري. وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة بواقع 1 % من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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